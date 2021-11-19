المركز الثقافي اليسوعي «جزويت» يستعد لاستقبال الدوقة «كاميلا»

يستعد المركز الثقافي اليسوعي «جزويت»، بالإسكندرية اليوم الجمعة، لاستضافة صاحبة السمو الملكي الدوقة كاميلا، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وتشهد الإستضافة عدة مناقشات مع مجموعة من الأطفال الموهوبين تم تدريبهم على ورش كتابة السيناريو، وجولة داخل معرض «بورتوريه»، يسلط الضوء على عدد من الشخصيات المصرية من جذور إسكندرانية أثرت في المجتمع والعالم، صممها الأطفال من اللاجئين السودانيين بينهم «هند رستم، توفيق الحكيم الفنانة نيلي راقصة الباليه» وذلك تأكيدا لدور الفن في تعزيز الثقافة المصرية.

الأمير تشارلز يشيد بجهود مصر في دعم المرأة

وأشاد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بجهود مصر في دعم المرأة وإصدار قانون لحماية المرأة من العنف خاصة حوادث التحرش، صباح اليوم، الجمعة، مؤكدا أهمية التصدي لكافة صور العنف والانتهاكات ضد المرأة، بحسب بيان صادر من السفارة البريطانية في القاهرة.

جاء ذلك خلال حوار الأمير تشارلز مع «سلمى مدحت وأحمد هشام»، مؤسسي تطبيق «ماتخافيش»، لدعم السيدات نفسيا وقانونيا في مواجهة حالات التحرش الجنسي والمساعدة على تحسين جهود الدولة في هذا المجال، ضمن زيارته إلى الحرم اليوناني بالتحرير في ثاني أيام زيارته لمصر، والتي التقى خلالها ممثلو عدد من رواد الأعمال الذين تلقوا دعم وتمويل من مبادرة «flat 6 labs» لدعم رواد الأعمال الممولة من السفارة البريطانية.

الأمير وزوجته يتفقدان المواقع الثقافية والتاريخية

وخلال زيارة «أمير ويلز»، ودوقة كورنوال لمصر التي تستمر لمدة يومين، تفقدا عدد من المؤسسات المعنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المشاكل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات.

وزارا عددا من المواقع الثقافية والدينية والبيئية بمصر في زيارة مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخي 26، وإعلان استلام مصر رئاسة قمة العمل المناخي 27 سنة 2022، ولدى أمير ويلز اهتمام عميق وراسخ بقضية التغير المناخي، حيث تأتي على رأس أولويات زيارته الحالية.