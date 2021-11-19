السفارة البريطانية: الأمير تشارلز تشرف بلقاء شيخ الأزهر

أصدرت السفارة البريطانية، صباح اليوم الجمعة بيانًا، حول اختتام أمير ويلز الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، وقالت إنهما اختتما يومهما الأول في الزيارة بنجاح.

وذكرت أن الأمير تشارلز أمضى معظم حياته في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء أزمة المناخ، مع استعداد مصر الآن لاستضافة مؤتمر المناخ الدولي كوب 27، كان تغير المناخ هو محور الحديث الرئيسي بين الأمير تشارلز والرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما التقيا في وقت سابق أمس، كما استقبلت السيدة الأولى انتصار السيسي الدوقة كاميلا في قصر الاتحادية.

الأمير تشارلز «تشرف» يلتقي شيخ الأزهر

كما تشرف أمير ويلز بالتحدث مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في الجامع الأزهر، وفق بيان السفارة البريطانية، مضيفة أنه هناك انخرط مع الإمام في حوار حول التناغم الديني ودور الإيمان في الحفاظ على البيئة.

كما التقى بمجموعة من الطلاب، الذين كانوا جزءًا من الشراكة بين المجلس الثقافي البريطاني والأزهر، بالإضافة إلى باحثين في برنامج للمنح الدراسية في المملكة المتحدة يُدار بالشراكة مع سفارة المملكة المتحدة والمجلس البريطاني، بهدف زيادة تعزيز العلاقات الدينية بين المملكة المتحدة ومصر.

سعادة الأمير تشارلز بمشاهدة مهارات الحرفيين المصريين في بيت الرزاز

كما التقى الأمير تشالز بالحرفيين المصريين ودعاة الحفاظ على البيئة للاحتفال بالحرف التقليدية التي تعود إلى العصر المملوكي.

ولفتت السفارة البريطانية إلى أن الأمير تشارلز مؤمن بالحفاظ على التراث الثقافي وقد كان سعيدًا بمشاهدة مهارات الحرفيين المحليين في بيت الرزاز، بما في ذلك خبير في الحرف التقليدية اللازمة لإعادة بناء وترميم المنابر المملوكية، وهي مهمة معقدة وصعبة.