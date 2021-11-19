الأمير تشارلز يشيد بجهود الدولة المصرية في دعم المرأة

أشاد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بجهود مصر في دعم المرأة وإصدار قانون لحماية المرأة من العنف خاصة حوادث التحرش، مؤكدا أهمية التصدي لكافة صور العنف والانتهاكات ضد المرأة، بحسب بيان صادر من السفارة البريطانية في القاهرة.

جاء ذلك خلال حوار الأمير تشارلز مع سلمى مدحت وأحمد هشام مؤسسي تطبيق «ماتخافيش» لدعم السيدات نفسيا وقانونيا في مواجهة حالات التحرش الجنسي والمساعدة على تحسين جهود الدولة في هذا المجال، وذلك ضمن زيارته إلى الحرم اليوناني بالتحرير في ثاني أيام زيارته لمصر، والتي التقى خلالها ممثلي عدد من رواد الأعمال الذين تلقوا دعم وتمويل من مبادرة «flat 6 labs» لدعم رواد الأعمال الممولة من السفارة البريطانية.

ووجه أمير ويلز التحية لمؤسسي منصة talents arena التي تعمل على ربط الشركات بمهندسي البرمجيات، قائلا إن تكنولوجيا التعليم ترسم مستقبل العالم في الوقت الجاري.

تشارلز يلتقي ممثلي الشركات البريطانية العاملة في مصر

وأشاد ولي العهد البريطاني بتمويل مبادرة flat 6 lavs لتطبيق شفاء الذي يدعم المرضى المزمنين، مؤكدا أهمية تلك الجهود لا سيما وأن الشرق الأوسط يشغل نسبة كبيرة من الأمراض المزمنة في العالم.

كما عقد ولي العهد البريطاني لقاء مع عدد من ممثلي الشركات البريطانية العاملة؛ لمناقشة النشاطات التي يقومون بها خاصة في مجال البيئة ودعم التكيف مع التغير المناخي ومواجهته، والتوعية في ذلك المجال.

كما حضر الأمير فعالية لمبادرة flat 6 labs الممولة من السفارة البريطانية لدعم شباب رواد الأعمال، والتقط صورة جماعية مع مجموعة من ممثلي المشروعات المستفيدة ووجه لهم التحية على جهودهم.

وكانت وزيرة البيئة قد استقبلت ولي العهد البريطاني عند وصوله للحرم اليوناني، الذي شهد صباح اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة لاستضافة الأمير تشارلز.

كما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد استعدادات أمنية مكثفة لتأمين زيارة ولي العهد البريطاني.

و خلال زيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال لمصر التي تستمر لمدة يومين، تفقدا عدد من البرامج والمؤسسات المعنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات، وزار صاحبا السمو الملكى عددا من المواقع التى لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية فى أنحاء البلاد.