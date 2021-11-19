السفير البريطاني: زيارة الأمير «تشارلز» لمصر علامة كبيرة على احترام المملكة المتحدة للقاهرة

قال السفير البريطاني في مصر، «جاريث بايلي»، إن زيارة أصحاب السمو الملكي الأمير تشارلز وزوجته الدوقة «كاميلا»، أعلى وسام يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة لأي دولة، وهي علامة كبيرة على احترام المملكة المتحدة لمصر.

تأتي زيارة أمير «ويلز»، وزوجته إلى مصر، لتعكس عمق العلاقات المصرية البريطانية وما وصلت إليه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة.

السفير البريطاني: أصحاب السمو الملكي سعداء بتجاربهم خلال رحلتهم إلى مصر

ووفقا لبيان السفارة البريطانية في مصر، قال السفير: «أعلم أن أصحاب السمو الملكي كانوا سعداء بالتجارب التي مروا بها طوال الرحلة، بما في ذلك رؤية الأهرامات، وكرئيسين متتاليين لمؤتمر المناخ الدولي كوب 26 و كوب 27، كانت المعركة المشتركة ضد تغير المناخ بقيادة المملكة المتحدة ومصر موضوعًا رئيسيًا آخر على مدار اليوم».

السفارة البريطانية: اليوم الأول لزيارة أمير ويلز إلى مصر كان ناجحا

واختتم الأمير تشارلز وزوجته، أمس، اليوم الأول من زيارتهما لمصر بعد زيارة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث استقبلهما أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، وغلب على النقاش موضوع التغيرات المناخية، فيما وصفت السفارة الزيارة خلال اليوم الأول بـ«الناجحة».

كما التقى الأمير تشارلز شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب في الجامع الأزهر، وأكدت السفارة البريطانية أن أمير ويلز تشرف بلقاء شيخ الأزهر، حيث انخرطا في حوار حول التناغم الديني ودوره في الحفاظ على البيئة.

السفارة البريطانية: الأمير وزوجته استمتعا برؤية الأهرامات

وزار أمير ويلز وزوجته الأهرامات عند غروب الشمس، أمس، وتمكنوا من رؤية معالمها الرائعة عن قرب، وفق بيان السفارة، ودخلا الهرم الأكبر، خوفو، وبعد ذلك ساروا على هضبة الجيزة لرؤية أبو الهول، برفقة وزير السياحة خالد العناني، الذي قدم لهم معلومات تاريخية عن الموقع، ثم حضر أصحاب السمو الملكي حفل استقبال مسائي للاحتفال بالشراكة بين المملكة المتحدة ومصر المطلة على الأهرامات.