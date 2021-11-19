المكتب الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط يبحث التعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان

في إطار تعزيز الشراكات والتعاون بين معامل وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مصر قام وفد من المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا بالسفارة الأمريكية في القاهرة «APHIS»، برئاسة جيف أوستن مدير المكتب، ومريوش تاديش مساعد مدير المكتب، والدكتور أحمد حسين، الأخصائي الزراعي بالمكتب، بزيارة إلى معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية.

وتهدف الزيارة إلى التعرف على الإمكانات المتاحة بالجهات الفنية للشركاء التجاريين للمكتب ومناقشة الملفات الخاصة بتجارة الحيوانات ومنتجاتها وبرامج التعاون وبناء القدرات مع المعهد.

وزار الوفد مركز التدريب والتعلم والاستشارات والإطلاع على الأنشطة التدريبية القائمة للكوادر الأفريقية ومنها متدربة من دولة بتسوانا الشقيقة ومعملي مرض «البروسيلا وأنفلونزا الطيور»، المعتمدين كمعامل مرجعية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE ومعامل الفيروسات عالية الخطورة ومعمل الجينوم ومبنى حيوانات التجارب ذو مستوى الأمان الحيوي الثالث.

وأشاد الوفد بالإمكانات المتوفرة بالمعهد والتطوير المستمر ومواكبة أحدث ما يتم من تقنيات على مستوى العالم ونظم الجودة والأمان الحيوي بالمعهد بالإضافة إلى توسيع آليات التعاون والشراكة في مختلف المجالات الزراعية .

وفي نهاية الزيارة تناقش الوفد مع الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد لبحث آفاق التعاون بين المكتب الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والمعهد خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات على المستوى الإقليمي وبصفة خاصة لدول الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.