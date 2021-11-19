«ياسمين» تروي قصة تغلبها على «كوشينج».. أصيبت بمرض نادر وأجرت 9 عمليات

ظروف قاسية مرت بها ياسمين المسلماني، منذ بداية شعورها بالرغبة الزائدة في تناول الطعام، ووصولًا إلى زيادة وزنها لأكثر من 150 كيلو، وعلى الرغم من عدم وجود تشخيص دقيق لها من قبل الأطباء والأدوية التي لم تجد نفعًا، إلا أنها لم تيأس وسعت مرارًا وتكرارًا من أجل اكتشاف المرض الذي أصابها ووصل بها إلى أن أصبحت تجلس على كرسي متحرك وفقدت عينها اليسرى.

كواليس الإصابة بمتلازمة كوشينج

«أصبت بمرض في عام 2014، ولم يحالف الأطباء حظ في تشخيصه، بعدها اكتشفنا اني عندي مرض نادر أسمه متلازمة كوشينج».. بهذه الكلمات بدأت ياسمين مسلماني حديثها لـ«الوطن»، مؤكدةً أنها مرضت في ظروف صعبة ولم تتعاف من المرض حتى الآن، ولكن بعد التشخيص قرر الطبيب المعالج لحالتي بالقصر العيني، علاجي على الفور وكان هناك اهتمام كبير بالحالة من قبل الأطباء.

9 عمليات غاية في الصعوبة

وتضيف «ياسمين» الحاصلة على كلية اقتصاد وعلوم سياسية: «أجريت أكثر من 9 عمليات خطيرة، منها عمليات لإزالة أورام خاصة بالمرض، وتلى ذلك إصابتي بكثير من الأمراض بسبب الأمرض التي نتجت عن المرض النادر، ومنها الضغط والسكر وفقدان الرؤية، ولازلت أتعالج من المرض بعد إجراء التحاليل الدورية، ولسه تعبانه مخفتش بس الوضع دلوقتي أصبح أفضل من بداية المرض بكتير لاني دلوقتي عرفت عندي إيه».

وتابعت ابنة محافظة المنوفية: «الأطباء كانوا رافضين يشخصوني إني مريضة بمتلازمة كوشينج في بداية المرض، ولكن بعد ذلك أطباء قصر العيني اكتشفوا ذلك وقدموا لي العلاج بشكل فوري»، مؤكدةً أن أفراد أسرتها كانوا من أكثر الداعمين لها في المرض التي مرت به، خاصة أنها دخلت العناية المركزة أكثر من مرة، وعقبت: «ضربات قلبي توقفت ولكن ربنا كان لطيف بيا، ولازم الناس تتمسك بالأمل».