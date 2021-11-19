نائب وزير السياحة: إنجاز 95% من الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن

اجتمعت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اليوم الجمعة، بلجنة متابعة بوابة الشكاوى والخط الساخن بوزارة السياحة والآثار (19654)، لمتابعة آخر تطورات الموقف الخاص بمتابعة الشكاوى والاستفسارات ومستوى الإنجاز.

متابعة الشكاوى للارتقاء بالسياحة

وأكدت نائب الوزير، على أهمية متابعة كافة الشكاوى، وذلك للعمل على تلافى أسبابها والقضاء عليها بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة وتعزيز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري، مضيفة أنه يتم تعريف السائحين برقم الخط الساخن من خلال خدمة الرسائل النصية التي يتم إرسالها لهم فور وصولهم لمصر.

وخلال الاجتماع تم إلقاء الضوء على ما تحقق من إنجاز في حل الشكاوى والرد على الاستفسارات الواردة للقطاع السياحي عن الفترة من يونيو حتى أول نوفمبر 2021 حيث بلغ مستوى الإنجاز 97% من إجمالي الشكاوى المقدمة والاستفسارات.

%95 نسبة إنجاز شكاوى الخط الساخن

وبالنسبة لتلك الواردة عبر الخط الساخن للوزارة بلغت نسبة الإنجاز عن ذات الفترة 95%، حيث شددت نائب الوزير على ضرورة التعامل الفوري مع كافة المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية أو الاشتراطات الصحية.

كما وجهت نائب الوزير، الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين بالوزارة لمتابعة كافة الشكاوى والاستفسارات التي ترد على بوابة الشكاوى أو على الخط الساخن والتأكد من حلها والرد على الاستفسارات، ومتابعة كافة الجهات المعنية للتأكيد من عدم تكرار أي شكوى، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والمعلوماتي لما يرد من استفسارات تتعلق بمواعيد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف أو الخدمات السياحية وغيرها بما يكفل إثراء تجربة السائح أثناء زيارته لمصر.