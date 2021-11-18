عروض شركات السياحة لتشجيع المنتخب في كأس العرب بقطر.. تقسيط على سنة

كشف أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن بعض الشركات طرحت برامج لسفر المصريين لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العرب، والتي تنظمها دولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن بعض الشركات طرحت تسهيلات في السداد لجذب أكبر عدد من المشجعين للسفر خلال تلك الفترة، منها تقسيط قيمة برنامج السفر على 12 شهرا.

أعداد المسافرين لتشجيع المنتخب لن تكون كبيرة

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن»، أن كل التوقعات تؤكد أن أعداد المواطنين المصريين الذين سيسافرون لتشجيع مصر خلال تلك البطولة لن تكون كبيرة، حيث أن نسب الحجوزات ضعيفة للغاية إلى الآن رغم أن البطولة ستقام بعد أقل من أسبوعين، مرجعا ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها ارتفاع سعر البرامج إلى حد ما، حيث يبلغ متوسط سعر البرنامج الخاص بحضور مباريات مصر في الدور التمهيدي فقط نحو 18 ألف جنيه، فضلا عن أن البطولة لن يشارك فيها المحترفون المصريون الذين تعشقهم الجماهير المصرية، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزي.

استعداد الشركات لتنظيم رحلات للمشجعين خلال كأس العالم بقطر

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لتلك الرحلات تعتبر بطولة كأس العرب بروفة ومرحلة استعدادية لتنظيم رحلات أكبر للمشجعين المصريين لقطر، حال تأهل المنتخب المصري لبطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام العام المقبل في قطر.

وكانت دينا بكري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، قد أكدت في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن الإجراءات المطلوبة لسفر المصريين لتشجيع مصر بالبطولة تتمثل في وجود جواز سفر سار لمدة عام على الأقل، فضلا عن صورة شخصية بخلفية بيضاء لاستخراج التأشيرة، إضافة إلى الحصول على التطعيم الخاص بفيروس كورونا، وإجراء تحليل «pcr» الخاص بالفيروس قبل السفر بـ72 ساعة، على أن تكون نتيجته سلبية.

يشار إلى ان بطولة كأس العرب بقطر يشارك بها 16 منتخبا عربيا، هي السودان وعمان والأردن ولبنان وفلسطين وموريتانيا والبحرين وتونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق والإمارات وسوريا وقطر.