كشف غموض مقتل موظفة بالمعاش في المنصورة: طالب قريبها خطط لسرقتها

كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، عن غموض مقتل موظفة بالمعاش، داخل شقتها بمدينة المنصورة، عقب تقييدها وقتلها خنقا ثم قطع رأسها، حيث تبين أن مرتكب الجريمة طالب من أقارب المجني عليها، وأنهى حياتها وهو يسرقها.

وذكرت التحريات، أن مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغا بمقتل موظفة بالمعاش، مقيمة بمفردها بشقتها الكائنة بذات القرية، وسرقة مشغولاتها الذهبية.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل، برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، طالب تربطه صلة قرابة بالمجني عليها بقصد السرقة.

القبض على المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه نظرا لعلمه بأن المجني عليها تُقيم بمفردها، فعقد العزم على سرقتها، وبتاريخ الواقعة توجه لمسكنها، وقام بكسر باب الشقة، ولدى مشاهدتها له حاولت الاستغاثة فقام بكتم أنفاسها حتى أُغشي عليها، ثم قام بتقييد قدميها ويدها لشل حركتها، وتعدى عليها بسكين فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وعقب ذلك استولى على مصوغاتها الذهبية، التي كانت تتحلى بها، وهاتفها المحمول ومبلغ مالي، وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية، وأرشد عن المسروقات.