كشف غموض مقتل معلمة بالمعاش في الدقهلية.. طالب هندسة تسلل لسرقتها

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم، غموض عثور أهالي قرية تلبانة بدائرة مركز المنصورة، على معلمة بالمعاش ‏مذبوحة داخل منزلها بالقرية ومقيدة اليدين، حيث تبين قيام طالب بالفرقة الأولى في كلية الهندسة التابعة لإحدى الجامعات الخاصة، وعلى صلة قرابة بالمجني عليها، بالتخلص منها بعدما فوجئ بوجودها خلال قيامة بسرقة مصوغاتها الذهبية.

بلاغ بالعثور على جثة معلمة بالمعاش

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية تلبانة دائرة ‏المركز، على مدرسة بالمعاش مقتولة داخل منزلها ومصابة بذبح في الرقبة ومقيدة بالحبال.‏

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة العقيد محمد منير العدل، مفتش مباحث مركز شرطة المنصورة، والرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «أمال ل. ر»، 62 عامًا، ‏مدرسة بوزارة التربية والتعليم بالمعاش، وتبين أنها مقيدة اليدين بالحبال.‏

فريق بحث جنائي يكشف تفاصيل الحادث

وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية، تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومباحث مركز المنصورة، لكشف ملابسات الواقعة.‏

وجرى فحص كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المنزل، والتي كشفت عن دخول أحد الأشخاص يرتدي «كاب» وكمامة داخل المنزل، وقيامه بفتح البوابة الخارجية للمنزل، مستغلا إقامة نجلة عمته والمتزوجة من أحد أبناء المجني عليها بالمنزل وصعوده إلى الطابق الأول للمسكن والدلوف إلى الشقة.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، ويدعى «إسلام. أ. ص. غ»، 21عاما، طالب بمعهد الهندسة في إحدى الجامعات الخاصة، وبحوزته المسروقات.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.