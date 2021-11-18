السجن 5 سنوات لطالب قتل والده بـ«قالب طوب أحمر» في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي عبدالجواد، وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن 5 سنوات لطالب من قرية الأشراف العسلية، لقتله والده بقطعة من الطوب الأحمر بقنا.

مشاجرة بين شقيقين

تعود أحداث الواقعة إلي شهر يونيو 2021 عندما نشب خلاف بين أخ وشقيقه «مصطفي.م»، 22 عاما، بسبب دراجة نارية قاما على إثرها بالتشاجر معًا، وعندما تدخل والدهما لتقويمه وإمساكه ألقى «قالب طوب أحمر» على وجهه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا ووفاته متأثرًا بإصابته.

السجن 5 سنوات

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 6086 لسنة 2021، والمقيدة برقم 1678 لسنة 2021، والتي قضت بالسجن 5 سنوات للمتهم.