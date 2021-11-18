منحة الزواج من المعاشات «تصرف مرة واحدة فقط وتسقط بعد 5 سنوات»

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، تصرف منحة الزواج من المعاشات، وذلك ​​​​​​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، حيث تصرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، لافتة إلى أن المنحة تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

شروط صرف منحة الزواج من المعاشات

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن منحة الزواج من المعاشات، تشترط أن يكون المتزوج مستحقا في المعاش، وألا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل، كما تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

إجراءات الحصول على منحة الزواج

ولفتت التأمينات إلى أنه يستلزم للحصول على منحة الزواج من المعاشات، التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة وهى مايلى:

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

صرف منحة القطع لإبن صاحب المعاش

وأكدت التأمينات، أنه كما تصرف منحة زواج من المعاشات، عند قطع الابنة، تصرف منحة عند قطع معاش الابن أو الأخ، أو الحصول على معاش آخر ذي أولوية أعلى، حيث تصرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة، ولمنحة القطع يجب مراعاة مايلى:​

- لا تستحق منحة القطع إلا لمرة واحدة.

- لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

- تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.