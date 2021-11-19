نصائح من الأرصاد لمواجهة الطقس السيئ والتعامل مع الأمطار الرعدية

مع مرور مصر بموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة في عدد من المحافظات والأماكن، قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من النصائح التي يمكن اتباعها لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الرعدية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مار الساعة، أبرز النصائح التي قدمتها هيئة الأرصاد الجوية لمواجهة الطقس السيئ.

نصائح الأرصاد لمواجهة الطقس السيئ

1- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

3- يفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى .

5- يفضّل البقاء داخل أي مبنى سكنى أثناء سقوط الأمطار.

تفاصيل طقس السبت

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل إلى رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون هذه الأمطار مصحوبة بحبات البرد مع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة، كما يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.