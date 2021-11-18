توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: رياح وأمطار رعدية بمناطق متفرقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود، غدًا الجمعة، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

ويكون هناك سقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس السبت

وبالنسبة لـ طقس السبت، فيكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل إلى رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون هذه الأمطار مصحوبة بحبات البرد مع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد على فترات متقطعة، كما يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

طقس الأحد

وعن طقس الأحد، فمن المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، كما يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء على فترات متقطعة، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 19 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

رجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.