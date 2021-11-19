خريطة المناطق الأكثر تضررا من الطقس السيئ.. أمطار غزيرة على 11 محافظة

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يشهدها عدد كبير من المحافظات في مصر غدا السبت، إذا كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار تلك يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتنشط الرياح وتنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

خريطة المناطق الأكثر تضررا من الطقس السيئ

وأعلنت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المحافظات المختلفة سقوط لأمطار غزيرة ورعدية، وجاءت كالتالي:

السبت 20 نوفمبر

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وهي «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش»، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

بينما يكون هناك أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد على مناطق متعددة وهي «الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية»، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 21 نوفمبر

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وهي «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ ، دمياط، بورسعيد، العريش»، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة تكون رعدية أحيانا، وتكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الاثنين 22 نوفمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

من الثلاثاء 23 وحتى الخميس 25 نوفمبر

من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد عدة نصائح للمواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة.