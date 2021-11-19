هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا: الأمطار تصل إلى القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت، في ظل ترقب الكثيرين حيث من المتوقع أن يكون هناك سوء في حالة الطقس، وكشفت الأرصاد عن توقعات حالة الطقس غدا، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، مائل للبرودة على كل الأنحاء ليلا.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون مصحوبة بحبات البرد.

وتنشط الرياح على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحري وشرق البلاد على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 20-11-2021 في مصر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 إلى 2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 22 15

الإسكندرية 20 16

وادي النطرون 22 15

طنطا 22 15

شبين الكوم 21 16

دمنهور 21 16

بلطيم 20 15

مطروح 19 16

السلوم 19 14

سيوة 22 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 22 16

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 15

السويس 22 15

العريش 22 16

رفح 21 16

رأس سدر 23 16

نخل 20 10

نويبع 23 18

طابا 21 17

كاترين 16 08

الطور 25 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 26 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 24 13

بني سويف 24 14

المنيا 24 14

أسيوط 24 14

سوهاج 24 15

قنا 25 15

الأقصر 26 16

أسوان 26 16

إدفو 26 16

أبو سمبل 25 17

الوادي الجديد 26 14

شلاتين 28 18

أبو رماد 28 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19