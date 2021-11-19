5 علامات إذا وجدتها في عملك قدم استقالتك فورا.. أبرزها فقدان الشغف

أمور عدة قد تحدث للموظف، تجعله غير قادرا على العمل، حيث يصاب بفقدان الشغف، وعدم حب مهنته، والشعور بأنها أصبحت عبئا عليه، ليبدأ التفكير في تقديم الاستقالة، لكن عند الوصول إلى هذه النتيجة، يبدأ التردد، إذ يحتاج الموظف إلى التفكير كثيرا، ويقع في حيرة حول إذا ما كانت الاستقالة قرارا صائبا، للتخلص من الشعور الذي يلازمه، أم قرارا خاطئا، سيندم عليه فيما بعد؟

وهناك عدة علامات، إذا وجدتها في عملك، فعليك ترك العمل فورا، لأن هذه المؤشرات تدل على أنك في المكان غير المناسب، وفق ما أعلنته مجلة «فوربس»، نقلا عن مؤسس مجموعة التوظيف، هايرد غروب، مؤلف كتاب «التوظيف: دليل الخريجين الجدد».

علامات تجعلك تقدم على ترك وظيفتك

ومن ضمن العلامات التي إذا وجدتها، يجب عليك ترك العمل فورا والبحث عن وظيفة جديدة ما يلي:

1- فقدان الشغف

عند الاستيقاظ صباحا، إذا وجدت نفسك ليس لديك الرغبة في الذهاب للعمل، كما كان عليه الأمر في بدايات التحاقك بالوظيفة، فإنك لن تحقق إمكانياتك وقدراتك الحقيقية، وسيظل الأمر لك مجرد وظيفة، لذا يجب عليك تقديم استقالتك والبحث عن وظيفة جديدة.

2- الشعور بالرهبة

إذا وجدت شعور بالرهبة عند الذهاب إلى العمل صباح كل يوم، فأنت في مرحلة متقدمة من اليأس، ويجب عليك ترك العمل فورا حتى تتخلص من هذا الشعور الذي يجعلك حزينا، كما إذا لم يعد المرء منتجا في عمله، عليه ترك وظيفته فورا.

3- كراهية الزملاء أو المدير في العمل

في حال تعرضك للعديد من المشاكل مع المديرين أو الموظفين في العمل، ووجدت الكره هو السائد بعد محاولاتك لعلاج المشكلات، عليك البحث عن وظيفة جديدة، خاصة إذا شعر المرء بأنه لا مكان له في المؤسسة أو ثقافتها، أو أنه لم يعد يؤمن بالمؤسسة التي يعمل فيها.

4- الإجهاد في العمل

عندما تشعر بالقلق والكآبة لمجرد التفكير في العمل، وكانت البيئة المحيطة بك من زملاء ومديرين ذات تأثير سلبي على صحتك العقلية والجسدية، فهذا يعني أنك تستنزف طاقتك ويجب عليك ترك العمل فورا.

5- عدم القدرة على التوزان بين العمل والحياة الشخصية

مسؤوليات العمل وعدد ساعاته، إذا كانت طويلة على مدار اليوم، تجعل الشخص يفقد التوازن بين عمله وحياته الشخصية، ويؤثر هذا بالسلب على علاقة الشخص بأسرته، لذا عند شعورك بأن الوقت مع العائلة آخذا في التقلص والتآكل بسبب العمل، فهذا يعني ضرورة البحث عن عمل آخر.