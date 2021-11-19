سعر ومواصفات سيارة «تويوتا بيلتا» موديل 2022

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، طُرح عدد كبير من السيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022، ومؤخرا أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» عن طرح سيارتها السيدان «تويوتا بيلتا» مويل 2022.

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «تويوتا بيلتا» مويل 2022، وأهم تجهيزات ومواصفات السيارة الجديدة المتاحة بالسوق المحلية.

قائمة أسعار فئات سيارة تويوتا بيلتا 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 235 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 275 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 105 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 138 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تستهلك السيارة متوسط 5.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12 ثانية.

-تأتي السيارة بأبعاد (4490 ملم الطول، 1730 ملم العرض، 1475 ملم الارتفاع، 2650 ملم طول قاعدة العجلات).

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 495 لترا.

-تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، والتحكم في مستوى الإضاءة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مثبت للسرعة، وأنظمة مساعدة للفرامل، مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك،شاشة تعمل بنظام اللمس المتعدد، ويبلغ حجمها 7 بوصات، تعمل بنظام آي أو إس أو أندرويد، مزودة بخمسة مقاعد، ومزودة بنظام التحكم عن بُعد، والثبات على الطرق السريعة»