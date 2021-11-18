سعر ومواصفات «تويوتا كورولا 2022» في مصر

مع بداية الربع الثالث للعام الجاري 2021، طرح عدد من الطرازات المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي المصري لموديل العام الجديد 2022، ومن ضمن السيارات المطروحة مؤخرا «تويوتا كرولا»؛ والتي تصدرت قائمة السيارات الأكثر ترخيصًا في مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضي بعدد 667 مركبة، حسب البيانات الصادرة من الإدارة العامة للمرور؛ وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة خلال شهر نوفمبر الجاري، وأهم تجهيزات ومواصفات السيارة المتاحة بالسوق المصري.

توافربـ8 فئات وتبدأ بسعر 307 ألف جنيه

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 8 فئات مختلفين في التجهيزات، بفئتين في النسخة الهايبرد من السيارة، بأسعار:

الفئة الأولى: بسعر 307 ألف جنيه.

الفئة الثانية: بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: بسعر 372 ألف جنيه.

الفئة الرابعة: بسعر 375 ألف جنيه.

الفئة الخامسة: بسعر 397 ألف جنيه.

الفئة السادسة: بسعر 417 ألف جنيه.

الفئة السابعة: بسعر 457 ألف جنيه.

الفئة الثامنة: بسعر 472 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 120 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 154 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، كما تعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم؛ فيما تتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم ساعة في غضون 12 ثانية.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4630 ملم الطول، 1780 ملم العرض، 1435 ملم الارتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 164 ملم).

وسائل أمان وقوة أداء

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة.