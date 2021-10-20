قائمة أسعار تويوتا راش 2022.. تتوافر بفئتين وسعر يبدأ من 345 ألف جنيه

خلال الشهور القليلة الماضية، أعلن عدد من الوكلاء الحصريين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي عن طرح الطرز المختلفة بين سيارات السيدان الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، والعائلية MPV، موديلات العام الجديد 2022.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية قائمة أسعار سيارة «تويوتا راش موديل 2022»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار مختلفة:

الفئة الأولى بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه.

قائمة تجهيزات تويوتا راش موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 103 حصان، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 160 كم /ساعة.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 13 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4435 ملم الطول، 1695 ملم العرض، 1705 ملم الارتفاع، 2685 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 220 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 209 لتر.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للامان من بينها «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة صعود المرتفعات HAC، برنامج التوازن الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية مدعمة بإضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، مرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء أتوماتيك، وجنوط رياضية 16 بوصة و17 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وعدد 8 مكبرات صوتية».