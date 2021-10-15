أزمة الرقائق تجبر تويوتا على تخفيض إنتاجها العالمي للمرة الثالثة

أعلنت شركة تويوتا موتورز اليابانية عن تخفيض إنتاجها العالمي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 15% خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب بيان شركة تويوتا، فإن هذه النسبة ستكون 150 ألف سيارة وأن السبب هو أزمة الرقائق الإلكترونية كالمعتاد، حيث أعلنت من قبل بسبب هذه الأزمة عن تخفيض إنتاجها العالمي بنسبة 40% خلال سبتمبر لأول مرة منذ بداية الأزمة في ديسمبر من العام الماضي 2020.

وأضافت تويوتا أنها ستحافظ على خطتها الإنتاجية المعلنة من قبل لإنتاج 9 ملايين سيارة خلال العام المالي 2021 المنتهي في مارس 2022.

ولم تكن تويوتا وحدها التي أعلنت عن انخفاض الإنتاج العالمي في شهر سبتمبر الماضي، حيث أعلنت كبرى شركات صناعة السيارات في اليابان عن انخفاض الإنتاج بأكثر من مليون سيارة خلال السنة المالية الحالية 2021.

توقعات انتهاء أزمة الرقائق

وغير معروف إلى أي مدى ستؤثر أزمة الرقائق الإلكترونية على سوق السيارات العالمية ولا قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ولكن التقديرات تشير إلى أن هذه الأزمة هي الأكبر والأعنف منذ الحرب العالمية الثانية.

وتقدر الخسائر حتى الآن نتيجة هذه الأزمة بـ210 مليارات دولار حسب تقديرات الخبراء، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام نهاية السنة الحالية، والخسائر لم تصل فقط إلى مصنعي السيارات بل الصناعات المغذية أيضا وخسائر تجار السيارات في مختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن تنحسر هذه الأزمة بداية من النصف الثاني من السنة المقبلة 2022 بحسب تصريحات اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات لـ«الوطن».

وفي أسوأ التقديرات ستبدأ هذه الأزمة في انخفاض حدتها بداية من الربع الرابع من العام المقبل 2022، وسوف تنتهي بالكامل في منتصف عام 2023.