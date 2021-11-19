مشاجرة بالأيدي داخل فرع شركة لخطوط المحمول.. «خناقة شوارع» (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو لمشاجرة بالأيدي داخل أحد فروع شركة شهيرة لخطوط الهاتف المحمول، بين موظف وأحد الأشخاص من مستخدمي الشبكة.

الفيديو يكشف تشابك بالأيدي بين عميل وممثلي خدمة العملاء

وكشف الفيديو المتداول على منصات مواقع التواصل، اشتباك بين عميل وممثلي خدمة العملاء داخل أحد الفروع الخاصة بالشركة.

ووفقا للفيديو نشبت مشاجرة بين عميل وأحد ممثلي الخدمة داخل الفرع، وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي، على إثرها اعتدى ممثلو خدمة العملاء على العميل وضربوه داخل الفرع، طالبين من العميل الخروج من الفرع.