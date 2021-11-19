العناني يستمع لمقترحات أصحاب بازارات الأقصر قبل احتفالية «طريق الكباش»

قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ قليل، بجولة تفقدية بمحافظة الأقصر، استكمالا للجولات المكثفة التي يقوم بها، لمتابعة مستجدات الأعمال والاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالفعالية الكبرى «الأقصر.. طريق الكباش» التي تقام خلال الأيام القليلة القادمة، للترويج السياحي لها، وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وقام الوزير، خلال الزيارة، بجولة بالسوق السياحية بالمدينة، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بها، كما تفقد معبد الأقصر للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بالفعالية.

"العناني" يلتقي عددًا من أصحاب البازارات السياحية

كما التقى العناني، خلال جولته بالسوق، عددا من أصحاب البازارات السياحية والعاملين بها للاطمئنان على أحوالهم والاستماع لآرائهم ومطالبهم والمشكلات التي يواجهونها ومقترحاتهم لحلها، ومنها شكواهم من مرور الموتوسيكلات داخل السوق، مما يزعج المارة والزائرين والسائحين، أثناء تجولهم، ويؤثر على تجربتهم بالسوق، وهو ما يعود بالسلب على سمعة المقصد السياحي المصري، وعلى الفور قام الوزير بالاتصال والتواصل مع الجهات المعنية في إدارة المرور للقيام باللازم تجاه حل هذه المشكلة.

وخلال اللقاء، قام العاملون بالبازارات بتوجيه الشكر للوزير على الاحتفالية التي سيتم تنظيمها بمدينة الأقصر، مما يسهم في الترويج السياحي للمحافظة بصورة أكبر، وكذلك رواج أعمالهم مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم، كما أشادوا باهتمام الوزير وحرصه على مقابلتهم والاستماع إليهم خلال زياراته المتعددة للأقصر.

احتفالية الأقصر ستبرز مقومات المحافظة السياحية

ومن جانبه، أوضح الوزير أن هذه الاحتفالية ستبرز وتلقي مزيدًا من الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، بجانب ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروعات الترميم بها.

وأشار إلى تمنياته بأن يكون هناك احتفالات وفعاليات كثيرة طوال العام في كل المحافظات السياحية المصرية، وهو ما يتم العمل على تحقيقه وفقا لملامح الاستراتيجية الإعلامية التي أعدتها الوزارة للترويج دوليا للمقصد السياحي المصري، لافتا إلى أنه يتم الآن الاستعداد لتنظيم فعالية جديدة في محافظة أسوان وفعالية أخرى في مدينة سانت كاترين خلال الفترة المقبلة.