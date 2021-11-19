عضو «القومي لحقوق الإنسان»: المواطن عنده وعي كبير تجاه الحريات العامة

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك حالة كبيرة من الوعي بات يتمتع بها المواطن المصري تجاه الحقوق المفترض أن تتواجد بمساحات كبرى في الحياة العامة في مصر، لافتا إلى أن الجمهور بات أكثر وعيا بالمفردات الكثيرة الخاصة بحقوق الإنسان سواء الخدمات الأساسية أو التعليم والديمقراطية والحريات العامة.

إبراهيم: «المجتمع الدولي يتجه إلى مرحلة جديدة تماما من الحقوق الأساسية»

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذا المفهوم قد وصل إلى المواطنين من خلال وسائل الإعلام خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، «أنا شايف أن المجتمع الدولي بيتجه إلى مرحلة جديدة تماما من الحقوق الأساسية».

إبراهيم: ضغوط شديدة على الاقتصاديات العالمية

وأوضح أن المجتمع الدولي يتجه حاليا إلى مرحلة جديدة تماما من الحقوق الأساسية، وذلك لأن هناك ضغوط شديدة على الاقتصاديات العالمية والتي يجب على المواطنين أن يفهموا بأن هناك متغير يقضي بأن الاقتصاديات لن تعود كما كانت، وبالتالي فهناك خبراء كثيرون يتحدثون بضرورة الإحياء المدني في المجتمعات.

وفند: «بينادوا بأن يكون القوى المدنية في العالم كله والمجتمعات المختلفة تلعب دورا مع الدول والحكومات من أجل صياغة واقع جديد في العالم يشارك الجميع في صناعة المستقبل بشكل أكثر انفتاحا وإدراك من الحكومات إيا كانت من دول متقدمة أو دول أقل تقدما بأهمية المجتمع المدني ومشاركة كل الفئات، وأن تحصل كل الفئات على حقوق عادلة في عملية التنمية، وذلك لأن هناك صعوبات شديدة سوف تواجه الاقتصاديات من حيث الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو».

وأكد أنه لابد من الإحياء المدني في المجتمعات، حتى تلعب تلك المنظمات دورا مع الدول والحكومات من أجل صياغة واقع جديد في العالم يشارك الجميع في صناعة المستقبل بشكل أكثر انفتاحا، وإدراك من الحكومات بأهمية المجتمع المدني ومشاركة كل الفئات وأن تحصل جميعها على حقوق عادلة في عملية التنمية.

وتابع: «هناك صعوبات شديدة ستواجه الاقتصاديات من حيث الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو، ومنعرفش الأزمة الاقتصادية الجديدة هتستمر لحد إمتى، وبالتالي هيحصل ضغط شديد على الحكومات من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وبالتالي من الممكن أن تحصل الكثير من القلاقل الاجتماعية في مجتمعات بعينها».