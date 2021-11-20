تشييع جنازة عروس ديرب نجم وشقيقة العريس وخاله.. ماتوا قبل الزفة

شيع أهالي ديرب نجم منذ قليل جثامين عروس وشقيقة وخال العريس الذين لقوا مصرعهم مساء أمس الجمعة، إثر انقلاب سيارة الزفاف في مصرف بدائرة المركز، وذلك بعد خروجهم من «الكوافير» أثناء توجههم إلى مقر قاعة حفل الزفاف.

إخطار أمن الشرقية بالحادث

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى ديرب نجم 4 مصابين حالتهم خطرة، إثر إصابتهم في انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 4 أشخاص خلال حفل زفاف، بينهم العريس والعروس.

الأمن ينتقل لمكان البلاغ

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة العروس «مي محمد مرسي»، وشقيقة العريس «منه مأمون» وخال العريس «شاكر نبيه الزيني»، فيما أصيب العريس «وجدي مأمون» 22 عاما، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، والتحفظ على الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثامين في وقت لاحق.

تحريات المباحث

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن مستقلي السيارة خرجوا من أحد مراكز التجميل «كوافير»، وكانوا في طريقهم إلى القاعة التى كان من المقرر أن يشهد حفل الزفاف، إلا أن عجلت القيادة أختلت من خال العريس وهو قائد السيارة، وانقلبت بهم في ترعة قرية فرغان، قبل الوصول إلى القاعة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم انتشال السيارة من قاع الترعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.