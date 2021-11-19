محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعدادات بالمحافظة، لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار، والتي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بدءا من غدٍ السبت 20 نوفمبر الجاري.

وأوضح المحافظ إنه تم وضع خطة لاستقبال موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الاحداث الطارئة.

مراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي الصرف الصحي لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي، وصولاً إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، مشددا على ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعه العوازل ووصلات الكهرباء حفاظا على أرواح المواطنين.

تجهيز سيارات شفط المياه استعدادا لسقوط الأمطار

كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مسؤول شركة المياه لتجهيز سيارات شفط المياه استعدادا لسقوط الأمطار، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للاطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف.

جدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية، قالت في بيان لها، إن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ من المتوقع سقوط الأمطار بدءا من غدٍ السبت 20 نوفمبر 2021.