الأب المتهم بقتل ابنيه حرقا بعد تقييدهما في الشرقية: «كنت بأدبهم»

اعترف الأب المتهم بقتل ابنيه حرقا بعد تقييدهما بالسلاسل الحديدية في قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، خلال التحقيقات، بارتكابه الواقعة، موضحا أنه قام بتقييدهما منذ نحو 3 أيام، وحبسهما في المنزل بهدف تأديبهما لافتعالهما الكثير من المشكلات مع أهالي القرية وارتكاب عدد من السرقات وتعاطي المواد المخدرة، «زهقت من كتر مشاكلهم وحاولت إصلاحهم كتير دون استجابة».

العثور على الجثتين مقيدتين بالسلاسل الحديدية

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح، بلاغا بنشوب حريق في منزل بقرية سنهوت التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، وإخمادها، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شقيقين أحدهما يدعى «شديد. ف. ا»، 14 عاما، والآخر «إبراهيم. ش. ف»، 17 عاما، كما تبين إن الجثتين كانتا موثقتين بالسلاسل الحديدية ومتفحمتين.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الشرطة أن الأب «شديد. ف. ا»، 48 عاما، قام بتقييد ابنيه في محاولة لتأديبهما بسبب افتعالهما العديد من المشكلات مع الأهالي في قرية سنهوت وتعاطيهما المخدرات وارتكاب عدد من السرقات، وذلك منذ 3 أيام قبل قيامه باشعال النيران في مرتبة كانت بجوارها، ما أدى لاشتعال النيران في المنزل ووفاة نجليه.

نقل الجثتين إلى المستشفى والتحقيق مع الأب

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الأب وجرى التحفظ عليه للتحقيق في الواقعة بمعرفة النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وانتداب الطب الشرعي لتشريحهما لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة.