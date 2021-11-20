محافظ جنوب سيناء: ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية بمناسبة الكريسماس

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات الحالية في شرم الشيخ تتعدى 70٪ متوقعًا أن تصل النسبة إلى 100٪ الشهر القادم للاحتفال بأعياد الكريسماس.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن انتعاش السياحة جاء نتيجة مجهودات القيادة السياسية في مصر، مؤكدًا لن نعود مرة أخرى للوراء والرئيس حريص على أن تصبح شرم الشيخ لؤلؤة مصر والعالم العربي.

جاء ذلك خلال إطلاق إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإضاءة السنوي بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ، بحضور سفراء الدومينيكان وناميبيا والمجر، وكتاب ورجال أعمال وآلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم الذي استمتعوا بالإضاءات المبهرة والألعاب النارية والعروض الفنية التي استمرت حتى فجر اليوم.

تعرف على مهرجان الإضاءة

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن مهرجان الإضاءة تُستخدم فيه أحدث الأجهزة في مجال تقنية الإضاءة، ويجري تقديم حفلات فنية يستمتع بها السباح، مؤكدًا أن هذا العام هو التاسع على التوالي لإطلاق مهرجان الإضاءة السنوي وسط فرحة وسعادة جميع الوفود الذين يحرصون على حضوره كل عام، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم الأحداث السياحية التي تجرى على ارض مدينة شرم الشيخ.

ميدان سوهو سكوير

ميدان سوهو سكوير، من أهم الأماكن السياحية بمدينة شرم الشيخ للاحتفال بالكريسماس، وقال محافظ جنوب سيناء، إن الميدان اصلح مزار سياحي ويحرص السائحون على التوافد إليه لالتقاط الصور التذكارية مع مجسمات لبعض الحيوانات والأشجار الثابتة والمتحركة وبابا نويل بالأنوار المختلفة الألوان.

أضاف أنه المكان تفوق على باقي الأماكن السياحية مثل خليج نعمة، بسبب التنظيم والحفاظ على حرية السائح وعدم وجود خرتية، وتعد عروض النافورة الراقصة، والكولومبية، والتخت العربي، والحفلات الغنائية، من أهم عوامل توافد السائحين إلى ميدان سهو سكوير، للاحتفال بالكريسماس، ما جعله يشهد حالة رواج سياحي على مدار العام، وارتفاع نسبة الإشغالات السياحية به.