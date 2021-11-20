استشاري كلى يزف بشرى: دواء السكر يٌعالج الفشل الكلوي ويقلل وفيات القلب

كشف الدكتور محسن القوصي، استشاري علاج أمراض الكلى ببريطانيا وأحد أعضاء اللجنة التي أوصت باستخدام دواء السكر في علاج مرضى الكلى دون الحاجة لغسيل كلوي، تفاصيل الدواء الجديد الذي يعالج مرض السكر واكتشفوا آثاره الجانبية في علاج مشاكل الفشل الكلوي، معتبرًا أن هذا الدواء طفرة جديدة، مضيفًا: «من 20 سنة معملناش حاجة في الأبحاث ليها قيمة قد ما اتعمل مع الدواء الجديد ده»، مشيرًا أنه دواء له عدة جوانب إيجابية بالمقارنة بالأدوية الموجودة حاليًا.

وأوضح «القوصي»، في تصريحات تلفزيونية، أن أحد الجوانب الإيجابية هي طريقة عمله في علاج السكر «لأنه بيتخلص من جزء كبير من السكر الموجود في الدم والصوديوم، والاتنين دول بيتبعهم حدوث خفض لوزن جسم الإنسان».

الدواء له جوانب إيجابية ممتدة

وأشار استشاري علاج أمراض الكلى ببريطانيا، أن هذا الدواء له جوانب إيجابية ممتدة عن المشاكل المشهورة عن مرض السكر زي القلب والكلى «معروف أن السكر له مشاكل جانبية في القلب وبيسبب نوبات القلب وهبوط القلب، واكتشفوا أن له تأثير إيجابي في هذه المشاكل، وبيقلل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب وبيأخر وبيقلل نسبة حدوث الفشل الكلوي الناجم عن مرض السكر».

وتابع: «هو الحقيقة في الأساس كان عشان يعالج السكر وله أثار جميلة جدا وحاجات ايجابية على المشاكل والمضاعفات لمرض السكر خاصة القلب والكلى» مضيفًا إلى أن الجوانب الايجابية تمتد لمرض الفشل الكلوي الغير ناتج عن السكر «ودي الطفرة الجديدة».

يقلل الوصول للغسيل الكلوي بنسبة 40%

وأضاف: «تلت العيانين كان عندهم فشل كلوي لأسباب أخرى وأخر الحاجة لغسيل الكلى عند هؤلاء المرضى»، موضحا أن الدواء يقلل الوصول لمرحلة الغسيل الكلوي بنسبة 40% بالمقارنة بمن لم يتناول الدواء.

وكشف «القوصي» أسباب الاصابة بالفشل الكلوي «تلت مرضى غسيل الكلى بسبب السكر أو الضغط»، لافتًا إلى أن الحل في الحياة الصحية السليمة وممارسة الرياضة وتقليل الوزن والضغوط العصبية.

وأكد أن هناك موانع لاستخدام هذا الدواء منها السكر من النوع الاول ويتناول الانسولين ومن أصيب بالسكر بسبب زراعة الكلى ومرضى التهاب البول وقرحة القدم».