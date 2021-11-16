لأول مرة.. استخراج حصوة مرتجعة بحوض الكلى لمريض بمستشفى السنبلاوين

أجرى فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام، بمحافظة الدقهلية اليوم، ولأول مرة، فى قسم جراحة ومناظير المسالك البولية والتناسلية بالمستشفى، عملية جراحية لاستخراج حصوة مرتجعة بحوض الكلى اليسرى بمنظار الكلى لمريض يبلغ من العمر 42 عاما، ‏وهي من العمليات ذات المهارة الخاصة.

مكي: العملية تعد هي الأولى من نوعها بالسنبلاوين

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريقا طبيا نجح باستخراج حصوة مرتجعة بحوض الكلى اليسرى لمريض يبلغ من العمر 42 عاما، وذلك باستخدام منظار الكلى، وهذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بمستشفى السنبلاوين العام.

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أن هذه العملية تعد من العمليات ذات المهارة الخاصة، والتي نعمل دائما على توفير الخبرات والخاصة داخل مستشفيات وزارة الصحة، ونعمل دائما على تطوير العمل الطبي داخل المستشفيات،‎ ‎في إطار سعي مديرية الصحة بالدقهلية على ضرورة توفير جميع الخدمات ‏والجراحات ‏الطبية الدقيقة بكل التخصصات بمستشفياتها‎.

وكيل وزارة الصحة يقدم الشكر للفريق الطبي

وتقدم «مكي»، بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي مكون من الدكتور أحمد يوسف أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الأزهر، والدكتور وائل شحاتة، استشاري ورئيس قسم جراحة ومناظير المسالك بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتورة منى فوزي أخصائي التخدير، وآلاء عوض الله تمريض عمليات، ونادر فني سي أرم.

عملية تثبيت ‏كسر بعظام الفك لمريضة

يذكر أن فريقا طبيا بمستشفى السنبلاوين العام، سبق وأن تمكن من إجراء عملية تثبيت ‏كسر بعظام الفك لمريضة تبلغ من العمر 65 عاما، بعدما أصيبت في حادث أليم، وتمكن الفريق ‏الطبي من إصلاح الكسر وتثبيته بالشرائح والمسامير وتعتبر من العمليات ذات المهارة الخاصة.