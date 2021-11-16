نجاح عملية زراعة الكلى لـ«هادي» بعد استجابة السيسي.. ووالده: رئيس الإنسانية

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنها عرضت الأسبوع الماضي حالة إنسانية لشاب يبلغ من العمر 20 عاما، يُدعى هادي محمدي، مريض فشل كلوي، وكان يحتاج لعملية زرع كلى، وكانت والدته هي المتبرعة له بكليتها الخاصة، ولكن لم يكن لديه مصاريف العملية، واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للحالة، ووجّه بإجراء العملية على الفور.

وزارة الصحة تعلن نجاح زراعة الكلى لـ«هادي»

وأضافت «مصطفى»، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، على شاشة «صدى البلد»، أنه تم عمل اللازم للشاب هادي ووالدته بعد توجيهات الرئيس السيسي، موضحة أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، نجاح زراعة الكلى للشاب هادي، متابعة: «هادي الحمد لله اتعملت له العملية، ده خبر جميل جدا، بعد الاستجابة الأسبوع اللي فات لحالة هادي، كمان في غاية الأهمية أن نقول لحضراتكم إن الحمد لله هادي عمل العملية ومامته هي اللي تبرعت ليه بالكلى».

والد هادي: «عمري ما شوفت رئيس بالإنسانية دي»

فيما قال «محمدي»، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج، إن العملية نجحت بفضل الله وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا: «هادي دلوقتي في العناية المركزة من يومين، ووالدته خرجت من الرعاية، العملية كبيرة وبتاخد وقت، عاوز أشكر الرئيس السيسي أوي، يا ريت صوتي يوصله، لو قولت أحسن كلام في الدنيا مش هيكفيه حقه، ده رئيس إنسان وعطوف، أنا كبير مش صغير، أنا عدي عليا كذا رئيس، عمري ما شوفت رئيس بالإنسانية دي».