«القوى العاملة»: تعيين 907 شباب بأسيوط منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، 907 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2604 شباب، فضلا عن إصدار 1482 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأشار حازم على حسن مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى صرف المديرية، منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا، بواقع مبلغ 57 ألف جنيه، وتسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

التفتيش على 167 منشأة

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 167 منشأة؛ ما أسفر عن تحرير 6 محاضر للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1336 منشأة، وأسفر عن تحرير 113 محضرًا للمنشآت المخالفة، وبحث 13 شكوى، وعقد 8 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل النساء والأطفال.

8 شكاوى عمالية

أما في مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 8 شكاوى عمالية تم تسويتها بالكامل وديًا، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها أطفال ولم يسفر عن أي مخالفات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 167 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.