سعفان لـ« الوطن »: 100 ألف جنيه تعويض وفاة أو عجز للعمالة غير المنتظمة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قيمة التعويضات التي تصرفها هيئة التأمينات الاجتماعية لأفراد العمالة غير المنتظمة، تصل إلى 100 ألف جنيه ممن يمتلكون بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي.

توجيهات رئاسية برعاية العمالة غير المنتظمة

وأضاف سعفان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحكومة وتمثلها وزارة القوى العاملة تولي اهتماما كبيرا بـ العمالة غير المنتظمة، الحرة وبمنشآت القطاع الخاص، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام وتوفير كل نواحي الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.

صرف 100 ألف جنيه لـ10حالات وفاة وعجز مستديم

وأشار الوزير، إلى أن وزارة القوى العاملة حريصة على متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتوفير سبل الرعاية لها، موضحا أنه منذ عدة أيام، جرى صرف 100 ألف جنيه لـ10 حالات، تعويضا لها بموجب بوليصة التأمين، بسبب الوفاة، والعجز الكلي أو الجزئي المستديم لأصحابها.

صرف دفعتين للعمالة غير المنتظمة من المنح الرئاسية لمواجهة كورونا

وأكد وزير القوى العاملة، أن اتجاه الدولة لرعاية العمالة غير المنتظمة، أمر غير مسبوق في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة، التي حصلت على العديد من المزايا وصور الاهتمام في السنوات السبع الأخيرة، ومن بينها صرف دفعتين من المنح الرئاسية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا كوفيد 19، بإجمالي 3000 جنيه، استفاد منها حوالي 1.7 مليون عامل غير منتظم بجميع محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بأعداد العمالة غير المنتظمة، أكد محمد سعفان أن الدولة لا تمتلك حتى الآن قاعدة بيانات رسمية دقيقة بشأنهم، مشيرا إلى أن عملية حصر العمالة غير المنتظمة مستمرة، وتقوم بها مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث يجرى تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وبشكل واقعي، كل في مهنته وحرفته التي يعمل بها، كما سيتم تدوين هذه المهن في بطاقة الرقم القومي.