سعفان: تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان في الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، الانتهاء من تحويل القائمة الـ 56 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 71 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

سعفان: تحويل 2 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالأردن

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 135 ألفاً و990 دولاراً، أى ما يعادل 2 مليون و130 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة «الفيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وفيما يلي الأسماء المستحقة: