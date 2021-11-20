«لجنة مكافحة كورونا» تتوقع ارتفاع إصابات الموجة الرابعة بسبب الشتاء

كشف مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، توقعات اللجنة بارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة مع دخول فصل الشتاء، مؤكّدًا أنَّه يجب على المواطنين عدم غلق النوافذ والعمل على التهوية الجيدة والحرص على التباعد الجسدي قدر الإمكان حتى فى حال الجلوس مع العائلة.

الصحة تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ هناك ارتفاع في إصابات كورونا خلال الـ3 أسابيع الماضية، مرجعًا ذلك إلى تهاون بعض المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامات خاصة في المواصلات العامة، لافتا إلى أنَّ الإصابات 90% منها عزل منزلي، لأنَّها متوسطة من حيث الأعراض ولا تحتاج الى الذهاب إلى المستشفيات.

وتابع المصدر: «الفترة المقبلة ستشهد خلط بين أعراض كورونا والإنفلونزا الموسمية لتشابهما، ولابد من تلقي مصل الإنفلونزا الموسمية، لأنّه تلقيه يوفر الكثير من الوقت والجهد للتفرقة بين الإصابتين»، داعيًا إلى الذهاب للمستشفى فورا حال الإصابة بالإنفلونزا وعدم الاستجابة للعلاج.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وكشف تقارير رسمية أصدرتها وزارة الصحة، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي حيث سجلت وزارة الصحة والسكان أمس، خروج 719 متعافيًا من كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 290 ألفًا و671 حتى اليوم، مناشدة المواطنين ضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وفقًا للخطة الموضوعة.