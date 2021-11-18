أول تعليق من «الصحة» على تزوير ممرضة لشهادة كورونا مقابل 100 جنيه

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل القبض على ممرضة لقيامها بتزوير شهادة تلقي لقاح كورونا، لإحدى المواطنات بالصعيد، قائلا: «الممرضة تعمل في الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم المواطنين في حي غرب أسيوط».

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل الواقعة، قائلا: «الممرضة لبت طلب إحدى جارتها، باستخراج شهادة لزوجها المريض دون الحصول على اللقاح، ولم تكن تعلن أن جارتها تستدرجها للإبلاغ عنها».

الممرضة حصلت على 100 جنيه مقابل تعب المواصلات

وأوضح: «السيدة أعطت الممرضة وتدعى «إلهام حسن» 100 جنيه مقابل تعبها ومجهودها على سبيل التقدير فقط»، لافتا إلى وجود الممرضة حاليا في النيابة للتحقيق معها، مؤكدا أن الممرضة قامت بتزوير شهادة واحدة فقط.

وأردف: «ووفقًا لأقوال الممرضة فإن السيدة جارتها قالت لها: «عاوزين الشهادة دون لقاح عشان نقدر ناخد المعاش ومع إصرار الأخيرة أعطتها الشهادة وخدت 100 جنيه مقابل المواصلات كنوع من التقدير وبعد ذلك قامت بالإبلاغ عنها».

الصحة: تزوير شهادة كورونا عقوبتها تصل للحبس 10 سنوات

وفي سياق متصل، حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من تزوير شهادات تلقي لقاح كورونا، وقال: ينطبق عليها جريمة التزوير في «محررات رسمية» التي تصل عقوبتها من 3 سنوات إلى 10 سنوات وفقا لما أقره القانون.

وتابع «عبد الغفار» في تصريحات له أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داع للخوف أو التوتر، ويجب مساعدة الدولة في الوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وقال وزارة الصحة تقدم كافة التسهيلات لتطعيم المواطنين وتم تزويد المترو بأكشاك لتطعيم المواطنين دون التسجيل وإرسال رسالة والانتظار لوقت طويل.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت من المواطنين سرعة حجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.