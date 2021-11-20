تحذير عاجل من «الصحة» لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بسبب الطقس

حذرت وزارة الصحة والسكان كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ونصحتهم بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة في موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمة أكثر عرضة للتأثر بموجة الطقس السيئ لقلة مناعتهم وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

روشتة علاجية من «الصحة» لكبار السن بالتزامن مع الطقس السيئ

وقدمت الوزارة روشتة علاجية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال موجة التلقبات الجوية والتي حذرت منها هيئة الأرصاد المصرية، وأكدت الوزارة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في حال الخروج للضرورة القصوى، مشيرة إلى ضرورة تغير الملابس في حالة التبلل، حيث وجد أن بعض الأمراض التي تجعل من الصعب أن يظل الجسم دافئا كمن يعانون مشاكل الغدة الدرقية التي تجعل من الصعب على الجسم أن يحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، وكذلك مرضى السكر.

ضرورة الاهتمام بتناول الطعام الصحي

وأوضحت الوزارة أن ممارسة الرياضة مهم، لافتة إلى أهمية تناول الطعام الصحي لأن الطعام الصحي يعمل على عدم تعرض الجسم لانخفاض دؤجة الحرارة، مؤكدة على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة سوء الأحوال الجوية.

إلغاء إجازات الأطقم الطبية بسبب سوء الأحوال الجوية

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ24 ساعة للتعامل الكامل مع أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة من خلال الخط الساخن 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة لتقديم كل سبل الرعاية، مطمئنة المواطنين من توفير كل الأدوية والمستلزمات بكميات إضافية ومضاعفة أعداد الأطباء النوبيتجين في أقسام الطوارئ بكل المستشفيات.

وأكدت وزارة الصحة على إلغاء الإجازات للأطقم الطبية والتنسيق التام بين كل مديريات الصحة وغرفة إدارة الأزمات الرئيسية وكل قطاعات الوزارة والتي تشمل «الطب العلاجي، والطب الوقائي، وهيئة الإسعاف، وبنك الدم، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة المستشفيات التعليمية».