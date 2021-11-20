«الصحة» تكشف عن موعد بدء حملات تطعيم شلل الأطفال في مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن موعد بدء حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في مصر، والتي تسعى الصحة خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ العديد من حملات التطعيم المختلفة للفئات العمرية المختلف التي وضعتها الوزارة مثل تطعيم «شلل الأطفال، التطعيم السحائي، تطعيم ضد الإنلفونزا، تطعيم ضد فيروس كورونا» بجانب تنفيذ خطة المبادرات الرئيسية المختلفة للقضاء على الأمراض المزمنة.

بدء حملات التطعيم ضد شلل الأطفال نهاية العام الجاري

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أنه من المقرر انطلاق حملات التطعيم القومية ضد شلل الأطفال خلال الشهر المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من العام المقبل 2022، وبالتنسيق التام بين مسؤولي الوزارة في مختلف المحافظات وتنفيذ كامل مع مختلف مسؤولي المحافظات من أجل تطعيم الأطفال لعدم حدوث أي إصابات جديدة يمكن أن تصيب الأطفال في حالة عدم حصولهم على اللقاح.

الوزارة تسعى للحفاظ على صحة الأطفال من خلال حملات التطعيم والمبادرات الرئيسية

وتابع أن الوزارة تعقد الفترة المقبلة على تطعيم فئة الأطفال وخاصة طلاب في المرحلة الابتدائية بكل الأمصال الطبية المخصصة للقضاء على بعض الأمراض التي تنتشر بين الطلاب في ظل استمرار سير العملية التعليمية في مختلف المراحل التعليم ما قبل الجامعي.

الانتهاء من فحص 5 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم الانتهاء من فحص 5 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن المبادرة الرئيسية للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.