طفلة أسوان تستعيد السمع بفضل قوقعة زرعها أطباء سوهاج: العملية رقم 450

فريق عمل متخصص يتكون من 11 طبيبا، مهمتهم إعادة السمع لأطفال حرموا من هذه النعمة، هذا الفريق انجز 450 عملية مجانية لزراعة قوقعة في المستشفى الجامعي بسوهاج، أحدثها عملية لطفلة من محافظة أسوان، عمرها 3 سنوات، وبلغت تكلفة العملية بلغت ما يقارب 130 ألف جنيه.

الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، قال إن الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أجرى عملية زراعة قوقعة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات قادمة من محافظة أسوان، مؤكداً أن المستشفي الجامعي على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالات لزراعة القواقع محولة من قوائم الانتظار من أي محافظة بالجمهورية، مساهمة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة.

تكلفة عملية زراعة قوقعة

الدكتور أسامة الشريف القائم بأعمال عميد كلية طب سوهاج، قال إنه تم توريد القوقعة يوم الأحد الماضي للمستشفي، وتم حجز الطفلة يوم الثلاثاء، وتحديد موعد إجراء العملية يوم الخميس، علما بأن قيمة الجهاز الذي تم زرعه 6800 دولار أي ما يعادل 130 ألف جنيه، وحصلنا عليه من هيئة الشراء الموحد، وقد تم اختبار الجهاز بعد إجراء الجراحة.. وكانت الطفلة تحت التخدير، وأظهر استجابة كاملة من العصب للقوقعة المزروعة في كل القنوات، مما يعني نجاح كامل للعملية.

وأضاف الدكتور أسامة الشريف، في بيان صدر صباح اليوم، أنه تم تعريف أهل الطفلة بخطوات ما بعد العملية الجراحية.. من فترة التدريب، والتأهيل السمعي، وذلك لمساعدتها في تفسير الإشارات الكهربائية الجديدة، وتطبيق مهارات الاستماع والتخاطب، لتحسين عملية التواصل، لافتاً إلى أنه قد شارك في إجراء تلك الجراحة كلا من: الدكتور عرفات آدم مدرس الأنف والأذن والحنجرة، والطبيب محمد عبدالله نائب بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ومن قسم التخدير والعناية الدكتور فوزي عباس الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور محمود خلف، والدكتور محمود عبداللطيف مدرسين مساعدين بالقسم، والدكتورة جهاد أحمد، والدكتور محمد يوسف.

برنامج زراعة القوقعة بكلية طب سوهاج

الدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، بكلية الطب جامعة سوهاج، أوضح أن برنامج زراعة القوقعة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب سوهاج، انجز ما يقارب 450 حالة زراعة قوقعة حتي الآن.. منذ تدشينه قبل 7 أعوام، مشيراً إلى أن عملية زراعة القوقعة تعد من العمليات الجراحية الدقيقة، التي تحتاج أطباء أكفاء على مستوى عالى من الخبرة والمهارة.

يشار إلى أن فريق العمل المتخصص لإجراء عمليات زراعة القوقعة بالمستشفى الجامعي بسوهاج يضم أساتذة من قسم الأنف والأذن والحنجرة، وهم: الدكتور محمد عبد القادر، والدكتور رمضان هاشم، والدكتور أسامة الشريف، والدكتور إبراهيم رزق، بالإضافة إلى أساتذة السمعيات، الدكتور محمد عبد الغفار، والدكتور مصطفي أحمد علي يوسف، والدكتورة مها مهران، إلى جانب أساتذة التخاطب الدكتورة أحلام عبد السلام، الدكتور أحمد ممدوح، الدكتور أحمد السيد جيلاني.