مؤتمر أقسام الجراحة بـ«طب سوهاج» يناقش 45 بحثا من 8 جامعات

شاركت 8 جامعات مصرية في فعاليات المؤتمر الثالث لأقسام الجراحة بصعيد مصر، الذي نظمه قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة سوهاج، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أسامة رشاد، القائم بعمل عميد كلية الطب.

وشارك في المؤتمر، من أعضاء هيئة التدريس، كل من الدكتور كمال الشرقاوي، وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور سمير أحمد عبد المجيد، رئيس قسم الجراحة، والدكتور عامر يحيى، أستاذ ورئيس قسم الجراحة بطب الأزهر بجامعة أسيوط، وعدد من الأطباء المتخصصين بوزارة الصحة بسوهاج، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأشاد القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فى بداية كلمته، بأهمية هذه المؤتمرات واللقاءات العلمية، والتي تؤكد أن كلية الطب تمتلك العديد من الكوادر الطبية المتميزة، والقادرة على نقل خبراتها إلى شباب الأطباء الذين هم أمل المستقبل، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات العملية والتعليمية، وتلبية الاحتياجات الإقليمية لجامعات الصعيد، بما يساعد فى تطوير المنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة لمرضى الصعيد.

كما أكد «عبد الخالق» على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشدداً على الطلاب بسرعة التوجه للمقرات المخصصة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح قبل النصف الأول من أكتوبر المقبل، لانتظام سير العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد، القائم بعمل عميد كلية الطب بسوهاج، أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على المستجدات والتطورات العلمية الحديثة فى مجال الجراحة العامة بالكبد، الجهاز الهضمي، السمنة، القولون، القنوات المرارية، والثدي وغيرها، إلى جانب التركيز على ضرورة التعاون بين أقسام الجراحة فى جامعات الصعيد من أجل تقديم خدمات علاجية متميزة.

وقال رئيس قسم الجراحة بطب سوهاج إن المؤتمر يناقش 45 بحثاً علمياً مقدماً من الأطباء المشاركين من مختلف جامعات الصعيد، بدءاً من محافظة بني سويف وحتى أسوان، لافتاً إلى أنه عقب انتهاء الجلسات العلمية للمؤتمر سوف يتم إجراء عدد من العمليات الجراحية لعدد من الحالات فى التخصصات المختلفة.