جامعة سوهاج تعالج 1274 مواطنا بالمجان بقرى مركز ساقلته

تواصل كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، قوافلها الطبية المجانية والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث انطلقت القافلة لتقديم خدماتها الطبية من كشف وعلاج لخدمة أهالي «قرية فاوجلي» التابعة لمركز ساقلته بالمحافظة، وجرى فحص وعلاج 1274 مواطنا.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أن هذه القافلة نُظمت وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الجامعة في تنفيذ «مبادرة حياة كريمة»، لخدمة القري والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، ومد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم العديد من الخدمات المجتمعية والصحية والتعليمية.

تخصصات طبية متنوعة بقافلة جامعة أسيوط

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أنه شارك بالقافلة 31 طبيبا و45 طالبا من كلية الطب، إلى جانب مشاركة مدرس مساعد و5 طلاب من كلية الصيدلة، ومدرس مساعد و7 طالبات من كلية التمريض، حيث ضمت القافلة العديد من التخصصات منها الباطنة، الأطفال، العظام، الجهاز الهضمي، العصبية، وأيضاً جراحة المسالك البولية، والجراحة العامة والجلدية، والنساء والتوليد، إلى جانب تخصصات الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم.

الكشف على 1274 مواطنا بقرية فاوجلي

ومن جانبة أوضح الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 1274 مواطنا بقرية فاوجلي، وصرف العلاج بالمجان لهم، كما أجريت تحاليل طبية لعدد 18 مواطنا، وتحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي التي قد تحتاج إلى بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية بقسمي الجراحة العامه والعيون.

وقال الدكتور محمد توفيق منسق عام مبادرة حياة كريمة بالجامعة، إن حزمة القوافل الطبية التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع بكلية الطب البشري يساهم بدور كبير في دعم مبادرة حياة كريمة، حيث يأتي ذلك فى إطار تعظيم دور الجامعة فى دعم المبادرة بشكل مؤسسي، موضحاً أن إدارة الجامعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضعت عدد من الأنشطة ضمن برنامجها الخاص بذلك، ومن أهمها تلك القوافل.