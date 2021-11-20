3 خطوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.. مصر الأولى في استراده

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنَّ القمح هو المحصول الأساسي في مصر، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في استيراده، لافتا إلى أنَّ إنتاج مصر حاليًا لا يكفي سوى 50% من الاستهلاك السنوي.

زراعة الأقماح في مصر

وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان صادر اليوم، أنَّ مصر تزرع نحو 3.4 مليون فدان من الأقماح سنويا بمتوسط إنتاجية تصل إلى 2.7 طن للفدان بانتاجية عامة 9 ملايين طن تقريبا، فيما يتمّ استهلاك 18 مليون طن سنويا من الأقماح، تستهلك منها الحكومة وحدها نحو 9.6 مليون طن سنويا لإنتاج رغيف الخبز المدعم بمعدل 800 ألف طن كل شهر واستيراد أكثر من 50% من نسبة الاستهلاك كل عام.

وأشار إلى أنّ الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من القمح، آخرها تحديد سعر استلام القمح المحلي قبل زراعته ما بين 800 إلى 820 جنيهًا للإردب حسب درجة النقاوة بزيادة نحو 95 جنيهًا عن العام الماضي لتشجيع الفلاحين على زيادة مساحات زراعة الأقماح.

التقاوي ذات الإنتاجية العالية

وتابع نقيب الفلاحين، أنَّ الحكومة وفرت عدة أصناف من التقاوي ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض، وأنشأت الصوامع لتخزين الأقماح بطرق حديثه تمنع الفاقد السنوي من الأقماح نتيجة لطرق التخزين التقليدية القديمة، ووصلت السعة التخزينية الآن إلى 3.4 مليون طن سعه تخزينية، موضحًا أنَّه من أجل الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الأقماح لتوفير الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد الكبيرة، يجب اتباع 3 خطوات مهمة:

1- زيادة مساحات زراعة الأقماح إلى الضعف أي زراعة نحو7 ملايين فدان من الأقماح وذلك بالتوسع في استصلاح أراضي جديدة وزراعتها، أو تحميل القمح علي الزراعات الشتوية الأخرى أو زيادة مساحات زراعة الأقماح بالحد من زراعة بعض المحاصيل غير الأساسية الشتوية الأخرى.

2- زيادة إنتاج فدان القمح إلى الضعف بزراعة أصناف من الأقماح ذات إنتاجية عالية وزراعتها بطرق زراعة حديثة ونظم ري متطورة تزيد الإنتاجية وتقلل الفاقد بحيث يصل إنتاج الفدان إلى 5.4 طن.

3- تقليص استهلاك الأقماح إلى 9 ملايين طن سنويا واستخدام البدائل المتاحة في تصنيع الخبز مع السيطرة على الزيادة السكانية.