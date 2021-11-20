الحج والعمرة: الصلاة بالروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوما

ذكرت وزارة الحج والعمرة، أنَّ الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوماً، من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة وتصريح زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما عبر تطبيقي (اعتمرنا – توكلنا).

الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة

وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية على أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة إذ إن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح، بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في تطبيق توكلنا إلى (محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا) أولا، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، قد أعلنت قبل أيام إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية.

إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة الفترة المسائية

وفي هذا الصدد، أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنَّ الدخول سيكون من بعد صلاة العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق «توكلنا» أو «اعتمرنا»، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم 24 والجهة الجنوبية بباب مكة رقم 37 ومن خلال نقطة تجمع رقم (3 - 4)، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقبل ذلك، كان الدخول محصورا للنساء في الفترة الصباحية من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر عبر باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم 24 ومن خلال نقطة تجمع رقم (4).

وفي أوائل الشهر الجاري تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سير الأعمال في الروضة الشريفة، والمسجد النبوي وساحاته والتوسعات بالمسجد النبوي؛ وذلك للتأكد من جاهزية واكتمال الخدمات في جميع المواقع بالمسجد النبوي ومرافقه، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية وقتها.