تفاصيل عرض مسرح الشارع للتوعية بـ«2 كفاية» بقرى «حياة كريمة»

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، لليوم الثالث على التوالي، تقديم عروض مسرحية في المحافظات العشر المستهدفة كمرحلة أولى، ضمن العرض المسرحي «2 كفاية»، وتمّ بدء المرحلة الأولى بالمحافظات الأعلى في نسب الخصوبة، وتضم «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان».

إقبال كثيف على العرض المسرحي لـ«2 كفاية»

وأكّدت وزارة التضامن، في تقرير لها، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ الإقبال على المسرح كان كثيفًا، مشيرة إلى أنَّ العرض المسرحي، يركز على العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، ويركز على تصحيح المفاهيم الخاطئة في إطار جهود الدولة لمواجهة المُشكلة السكانية، التي تمثل أحد أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية.

ويطرح العرض المسرحي، العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، وذلك من خلال طرح مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال وتجنب أساليب الوعظ والتخويف.

مواعيد عرض «2 كفاية» بالمحافظات

وحددت وزارة التضامن مواعيد العرض في المحافظات المستهدفة كالتالي:

- الأقصر: قرية طفنيس بمركز إسنا، اليوم، من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة، قرية القرايا بمركز إسنا، غدا، من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة.

- قنا، قرية المراشدة بمركز الوقف يوم الثلاثاء 9 نوفمبر، قرية الحلة بمركز قوص يوم 10 نوفمبر.

- سوهاج: قرية كوم بدار بمركز المنشأة يوم 11 نوفمبر، قرية سفلاق بمركز ساقلتة يوم 12 نوفمبرز

- أسيوط: قرية بني مر بمركز الفتح يوم 13 نوفمبر، قرية بني محمديات بمركز أبنوب يوم 14 نوفمبر.

- المنيا، قرية بني سالم بمركز دير مواس يوم 15 نوفمبر، قرية معصرة ملوي بمركز ملوي يوم 16 نوفمبر.

- بني سويف: قرية الشناوية بمركز ناصر يوم 18 نوفمبر، وقرية جزيرة ببا بمركز ببا يوم 19 نوفمبر.

- الفيوم: قرية كحك بمركز يوسف الصديق يوم 20 نوفمبر، وقرية أبو جندير بمركز إطسا يوم 21 نوفمبر.

- الجيزة: قرية صول بمركز إطفيح يوم 22 نوفمبر، قرية الشوبك شرقي، بمركز الجيزة يوم 23 نوفمبر.

- البحيرة: قرية الكنايس بمركز كفر الدوار يوم 26 نوفمبر، قرية الأبعدية بمركز دمنهور يوم 27 نوفمبر.