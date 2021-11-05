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انطلاق مسرح الشارع «2 كفاية» بقرى حياة كريمة اليوم

كتب:

الوطن
06:00 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021
نفين القباج وزيرة التضامن

نفين القباج وزيرة التضامن

تبدأ اليوم الجمعة، المرحلة الثانية لمشروع «2 كفاية» من مسرح الشارع من خلال العرض المسرحى «2 كفاية»، وذلك بواقع عمل عرضين مسرحيين في الساحات والشوارع الرئيسية بكل محافظة، بإجمالي 20 عرضا مسرحيا في المحافظات العشر المستهدفة كمرحلة أولى، ويليها البدء في المحافظات العشر الأخرى في مطلع عام 2022، وتعتبر محافظات المرحلة الأولى هي الأعلى في نسب الخصوبة، وتضم: البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان.

إطلاق مشروع 2 كفاية 

ويطرح العرض المسرحي، العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، ويركز على تصحيح المفاهيم الخاطئة في إطار جهود الدولة لمواجهة المُشكلة السكانية، التي تمثل أحد أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية، وفي سياق قيام وزارة التضامن الاجتماعي بدورها فى في المساهمة في الحد من الزيادة السكانية من خلال مشروع «2 كفاية» الذي تم إطلاقه منذ عام 2018.

العرض المسرحي 2 كفاية في قرى حياة كريمة 

ويُقدم العرض المسرحي بقرى حياة كريمة كإحدى التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها الحكومة من أجل تنفيذ رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة بقرى حياة كريمة، وتعتبر مكوناً سكانياً لتغيير الممارسات الخاطئة، وتعزيز القيم الإنجابية والسلوكية الجيدة.

كما يطرح العرض المسرحي، العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، وذلك من خلال طرح مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال وتجنب أساليب الوعظ والتخويف.

ويركز العرض على العديد من المفاهيم الاجتماعية المغلوطة التي تدفع العديد من العائلات نحو زيادة الإنجاب بطريقة كوميدية خفيفة وجذابة ومقبولة تصل بسهولة إلى المشاهد، بهدف رفع الوعى وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة مع التأكيد على حقوق الأطفال في الرعاية الكافية والخدمات الأسرية والاجتماعية المتكاملة.

وتبدأ عروض مسرح شارع «2 كفاية» في محافظة أسوان بقريتين من قرى حياة كريمة، وهما السباعية والشراونة، وتنتهي العروض في 27 نوفمبر بقريتي الأبعدية الجديدة والكنايس، وهما من قرى حياة كريمة بمحافظة البحيرة.

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