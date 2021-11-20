قوافل مساعدات إنسانية وغذائية من «حياة كريمة» بالتعاون مع بنك الطعام تصل أسوان

وصلت قوافل مؤسسة «حياة كريمة» المُحملة بالمساعدات الإنسانية إلى أسوان، صباح اليوم، وذلك لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات العينية علي المواطنين المتضررين جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة مؤخراً.

وتوجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصري لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، وبدأت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بالمؤسسة بالتجمع أمام مبني محافظة أسوان، ومن المقرر توزيع 10 آلاف كرتونة بمختلف مراكز محافظة أسوان المتضررة من موجة الطقس السيئ.

دعم الأسر المتضررة بمساعدات عينية

وبدأت فرق الرصد بالتوجه للمراكز لتوزيع 1000 كرتونة غذائية بمركز إدفو، و1000 كرتونة غذائية بوادي الصعايدة، وكذلك توزيع 1000 كرتونة غذائية بمركز دراو، و1000 كرتونة غذائية بمركزي غرب أسوان والكوبانية، كما توجهت القوافل محملة بـ2000 كرتونة غذائية، وأخيرا 500 كرتونة لتوزيعها نصر النوبة، و3 آلاف و500 كرتونة عذائية لتوزيعها بمدينة أسوان، بمركز كوم أمبو، وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

كما وجهت مؤسسة «حياة كريمة» عدد من المساعدات العينية لإهالي أسوان، بالتنسيق مع محافظة أسوان، وتمّ إرسال المساعدات العينية من أجهزة كهربائية وأثاث وتجهيز كامل للمنازل المتضررة، حيث تمّ اليوم توريد أول دفعة أجهزة كهربائية اليوم التي شملت المساعدات العينية مثل البوتجازات والمراوح والغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة تعويضاً للأسر المتضررة.

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير جميع سبل الحياة الكريمة للأهالي، والوقوف بجانبهم وقت الأزمات.

حياة كريمة تعلن تضامنها الكامل مع أهالي أسوان متضرري الطقس السيئ

كانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت تضامنها الكامل مع أهالي أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها المحافظة، وتوجهت فرق الرصد الميداني بمؤسسة «حياة كريمة» لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قِبل المؤسسة.

ومن المنتظر أنَّ تبدأ المؤسسة بترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك بإزالة جميع آثار الضرر الواقع على أهالي أسوان، كما تسعى المؤسسة لتقديم التعويضات المواطنين اقتصادياً وذلك في صورة مشروعات تنموية متعددة، وعينية لمتضرري السيول، كما ستطلق المؤسسة عددًا من القوافل الطبية لأهالي المحافظة، تتضمن عددًا من المهمات الإغاثية من «أدوات إسعاف أولية، والبطاطين».

حياة كريمة ترمم المنازل المتضررة من الطقس السيئ

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات للوقوف بجانب المواطنين وقت الكوارث والأزمات، إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية إغاثة أهالينا في جميع محافظات مصر.

كانت المؤسسة قد أعلنت عبر صفحاتها الرسمية عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضرري السيول ممن تعرضت منازلهم للانهيار، وذلك على حسابات المؤسسة في مختلف البنوك من داخل وخارج مصر، أوالتبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة على رقم 9509.

جدير بالذكر، أنَّ مؤسسة حياة كريمة كانت قد قدمت العديد من المبادرات مثل مبادرة حماية وقطار الخير والتصالح حياة وغيرها من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل في مختلف محافظات الجمهورية وذلك منذ بداية جائحة كورونا، ويأتي ذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية المشاركة المجتمعية وتأكيداً لدور مؤسسات المجتمع المدني في وقت الأزمات لتوفير سُبل الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة الآمنة للمواطنين.