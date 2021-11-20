الكشف على 720 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالغربية

نظمت مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، بمحافظة الغربية، قافلة «عنيك في عنينا» في قرية مسجد وصيف التابعة لمركز زفتى بمدرسة الشهيد محسب خطابي للتعليم الأساسي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث نُظمت الندوة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

وخلال القافلة، تم الكشف على 720 حالة، حيث أجريت قائمة بـ125 حالة تحتاج لإجراء عمليات بالعيون، و387 حالة تحتاج نظارات وصرف العلاج المجاني اللازم لـ352 حالة.

143 قافلة متنوعة

وأكد محافظ الغربية، اهتمام المحافظة بتنظيم مثل تلك القوافل بالتوازي مع أعمال البنية التحتية التي تنفذها المبادرة، حيث تم تنفيذ 143 قافلة متنوعة ما بين طبية، وبيطرية، وزراعية واجتماعية.

وكيل صحة الغربية يتفقد القوافل الطبية

وتفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية، القوافل الطبية المجانية بقرية في قرى مركز زفتى، ضمن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس الفتاح السيسي «حياة كريمة»، مؤكداً أن القوافل في عدة تخصصات طبية، تضم (الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد ، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء).

ويتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان، والدفع بالوحدات المتنقلة لإعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد من أجل تخفيف العبء على المواطنين، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وقرى المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.