حياة كريمة تعلن استكمال حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في سوهاج

أعلنت مؤسسة حياة كريمة استكمال فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بمركز المنشأة في محافظة سوهاج، والتي تشمل سبعة مراكز، هي (طما- المراغ-ة ساقلتة- المنشأة- جرجا- البلينا- دار السلام)، وذلك بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

وجرى استقبال عدد من السيدات بجميع قرى حياة كريمة بالمركز والوحدات التابعة له ، لتوعيتهم بمحاور الحملة وتوقيع الكشف الطبى عليهم وعلى اطفالهم دون الخمسة سنوات .كما يتم خلال المبادرة توعية السيدات على تنظيم النسل ( اثنين كفاية )، مشروعات تنمية المرأة الريفية ، تكافل وكرامة، الحد من زواج الفتيات تحت ال ١٨ عام ، حياة كريمة.

ذلك بالاضافة إلى توقيع الكشف الطبى بسيارات العيادات الخارجية لأمراض النساء والاطفال وتنظيم الاسرة، وتم عرض مسرحية توعوية مرتين خلال اليوم.جاء ذلك بحضور الأستاذ/ طارق النحاس - منسق عام مؤسسة حياة كريمة بسوهاج.

وانطلقت حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، وذلك في إطار المرحلة الأولى التي تضم 4 محافظات هم بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، وذلك بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة.

حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" تستهدف كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الحملة تركز على توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة، واستخدام وسيلة تنظيم أسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات، وحصر الخدمات المُتاحة في القرى أو غير المتاحة لتسجيل الفجوة التنموية في الخدمات.

ومتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات في سن الانجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، وبث أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن واستقرار أسرته وتانمية مجتمعه، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويكرس مشاعر الانتماء.