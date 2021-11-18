«حياة كريمة»: وضعنا جميع إمكاناتنا تحت تصرف أهالي أسوان بعد السيول

قالت غادة البهنساوي، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، إنَّه فور تضرر بعض أهالي أسوان نتيجة للطقس السيء الذي شهدته المحافظة، أعلنت المؤسسة تضامنها الكامل معها، وعلى الفور توجهت فرق الرصد الميداني التابعة لمؤسسة «حياة كريمة» لرصد احتياجات المواطنين المتضررين من انهيار بعض المنازل.

فرق رصد مؤسسة حياة كريمة توجهت على الفور لأسوان

وأضافت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنَّ مؤسسة «حياة كريمة» وضعت جميع إمكاناتها تحت تصرف أهالي أسوان، لتكون المؤسسة بكامل قوتها بجانب الأهالي المتضررين جراء موجة الطقس الأخيرة التي شهدتها المحافظة وعدد من القرى هناك.

وأوضحت أن مؤسسة «حياة كريمة» توجهت على الفور بفرق الرصد الميداني وفرق الشباب المتطوع، وعددهم كبير على الأرض، واستطاعوا رصد احتياجات المواطنين المتضررين وتلبيتها من المؤسسة.

سنقف بجانب أهالي أسوان لإزالة كل آثار أضرار السيول

وأفادت بأن المؤسسة لا تعمل بمفردها في المحافظة، ولكن هناك العديد من الجهات والمؤسسات سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، وهذا دور كبير للغاية يظهر في أوقات الأزمات والكوارث، خاصةً في مؤسسات المجتمع المدني، «هنقف على الأرض بجانب الأهالي في هذه الأزمات لإزالة كل آثار الضرر الواقع».

ولفتت إلى أنه بناء على رصد الفرق التابعة للمؤسسة والشباب المتطوع استطاعوا الوصول إلى الوضع على الأرض، إذ أن هناك أضرارا بالغة لعدد كبير من المنازل خاصة الطينية منها، حيث حدث انهيار جزئي أو شبه جزئي لبعض القرى في أسوان، كما أن هناك بعض الأسر المتضررة جراء هذه السيول، وجرى رصد العديد من المساعدات المقدمة للأهالي سواء مواد غذائية أو مواد إغاثة مقدمة من مؤسسات الدولة.