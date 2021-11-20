تطبيق الكارت الذهبي خلال أيام.. ومزايا وخدمات جديدة للمسنين

ينتظر كبار السن بدء تطبيق الكارت الذهبي خلال أيام، الذي يتضمن إتاحة خدمات ومزايا مقدمة لهم طبقًا لما ينص عليه مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي ناقشه كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويستكمل مناقشته مجلس الشيوخ غدًا الأحد 21 نوفمبر.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة التضامن بالنواب، أنَّه من المقرر بدء تطبيق كارت المسنين خلال شهر نوفمبر الجاري.

كارت المسنين الذهبي

ووفقًا لتصريحات وزيرة التضامن، فإنَّه الوزارة ستطلق الكارت الذهبي للمسنين ممن فوق الستين، «يسهل على حامله الاستفادة من خدمات التأمين الصحي والدعم المادي وصرف التموين والمعاش، على أن يبدأ تطبيقه خلال الأيام المقبلة ويستفيد منه نحو 7 ملايين مواطن» بحسب تعبيرها.

وإضافة إلى الكارت الذهبي فإن مشروع قانون حقوق المسنين يتضمن العديد من المزايا العينية والاجتماعية والمادية والصحية نسردها فيما يلي:

1- الكارت الذهبي أو إصدار بطاقة للمسن المعوز لكفالته، كمستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة.

صندوق لرعاية المسنين

2- إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، ويعفي هذا الصندوق من الضرائب والرسوم.

3- تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.

تسهيلات بنكية ومصرفية

4- تقديم تسهيلات مصرفية وفقا لمشروع قانون حقوق المسنين الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ غدا وربطها بـ الكارت الذهبي عبر توفير كل الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- مزايا مادية وعينية وصحية ينتظرها كبار السن في مشروع قانون حقوق المسنين وتشمل مظلة للتامين الصحي وخصومات على تذاكر المواصلات لاسيما القطارات وصرف المعاشات والمقررات التموينية.